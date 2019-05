Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

In der Würzburger Straße in Baunach musste am Dienstag gegen 8.20 Uhr die 53-jährige Fahrerin eines schwarzen Jaguars einem blauen größeren Lkw ausweichen, der auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Die Fahrzeugführerin geriet hierbei mit ihrem Rad gegen den Bordstein, wodurch an einer Felge ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro entstand. Die Fahrtrichtung des blauen Lkws war von Breitengüßbach kommend in Richtung Reckendorf. Aufgrund des Sachschadens wird nun gegen den flüchtigen Lkw-Fahrer wegen Unfallflucht ermittelt. Wer hat den Unfall beobachtet?