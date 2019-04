Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Auf dem Parkplatz der Nervenklinik St. Getreu wurde im Laufe des Dienstags zwischen 7.30 und 15.45 Uhr ein schwarzer Toyota an der Fahrzeugfront angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ Sachschaden von etwa 500 Euro und suchte das Weite. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflucht geben können, melden sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210. Ladendieb auf

frischer Tat ertappt In einem Baumarkt in der Geisfelder Straße wurde am Mittwoch kurz vor 18 Uhr ein 21-jähriger Mann beim Diebstahl eines Schließzylinders beobachtet. Der Langfinger wollte die Diebesbeute versteckt in seiner mitgeführten Tasche aus dem Laden schmuggeln. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Mann festgehalten. Kameraaufzeichnung überführt Täter Am Donnerstagabend fiel in einem Lebensmittelgeschäft in der Pödeldorfer Straße ein Mann auf, der im Verdacht stand, in der vergangenen Woche Kaffee und eine Uhr im Wert von knapp 200 Euro gestohlen zu haben. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und aufgrund von Kameraaufzeichnungen als Täter für die Diebstähle überführt werden. Zudem hatte er noch ein Kleidungsstück bei sich, das er in einem anderen Geschäft gestohlen hatte. Roller wechselt den Besitzer Am Donnerstag zwischen 6.20 und 11.30 Uhr wurde an der Alten Seilerei ein dort mit Lenkradschloss versperrter grüner Yamaha-Roller gestohlen. Das Zweirad hat noch einen Zeitwert von etwa 150 Euro. Am Roller war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol