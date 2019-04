Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Einen Lackschaden am Heck seines VW Touran entdeckte am Sonntagnachmittag ein Fahrzeughalter in Hirschaid. Zwischen 12.30 und 17 Uhr war ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Heck des blauen Pkw gestoßen und hatte dabei einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet. Ohne Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen, fuhr der Verursacher davon. Die Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Industriestraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.