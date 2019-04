Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Ein Schaden von rund 300 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag zwischen 19.45 und 21.45 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Außenspiegel eines geparkten Fiat Panda und verließ die Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.