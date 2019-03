Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Gegen die Dachrinne eines Anwesens in der Leonhardstraße in Breitengüßbach stieß im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Aufgrund der Anstoßhöhe handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen Lkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.