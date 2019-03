Die Fahrerseite eines Ford /Tourneo beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Trosdorf und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1200 Euro. Das Fahrzeug stand am Mittwoch zwischen 9.45 und 10.15 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in der Industriestraße. Wer hat die Unfallflucht beobachtet?