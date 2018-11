Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Offensichtlich beim Rangieren stieß irgendwann in der Zeit von Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, ein Verkehrsteilnehmer gegen die rechte vordere Stoßstange eines in der Teichäckerstraße in Waizendorf geparkten Lkw. Obwohl ein Schaden von rund 500 Euro entstand, flüchtete der Unfallverursacher.