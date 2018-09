Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Etwa 1000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter an einem in der Reckendorfer Bahnhofstraße geparkten schwarzen Audi A 6 an. Zwischen Dienstagabend und Samstagmittag wurde das Fahrzeug am hinteren linken Radlauf beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes dürfte ein Fahrradfahrer als Verursacher infrage kommen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.