Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Schaden von etwa 500 Euro richtete am Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr ein Verkehrsteilnehmer an einem am Brunnenplatz geparkten Pkw an. Der unbekannte Fahrzeugführer stieß gegen die rechte Seite des grünen Ford Focus . Ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen, flüchtete der Schadensverursacher. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.