Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Gegen einen Sonnenschirm auf dem Rewe-Parkplatz im Gewerbepark in Breitengüßbach stieß bereits am Freitag, 15. Juni, zwischen 8 und 15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer . Obwohl ein Schaden von circa 300 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne die Polizei zu verständigen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.