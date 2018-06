Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Gegen den rechten vorderen Kotflügel eines silberfarbenen Lkw (Renault/Master) stieß ein unbekannter Fahrzeugführer in Trosdorf und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Fahrzeug stand am Donnerstag zwischen 11.30 und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Industriestraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.