Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Gegen ein Verkehrszeichen auf der Kreisstraße BA 31 fuhr am Sonntag zwischen 14.30 und 22 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Am Verkehrszeichen konnten blaue Lackspuren gesichert werden. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.