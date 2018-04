Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Emil-Kemmer-Straße wurde am Samstagvormittag zwischen 6.30 und 13.45 Uhr ein blauer Nissan Micra angefahren. Es wurde die Stoßstange hinten links angefahren und ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro verursacht. Weder wurde der Unfall gemeldet noch eine Benachrichtigung am Fahrzeug hinterlassen. Gegen den Verursacher werden nun Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen.