Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Am Montagabend gegen 22.05 Uhr war ein silberner Opel Insignia auf der Pödeldorfer Straße in Richtung Berliner Ring auf der rechten Spur unterwegs. Auf fast gleicher Höhe, auf der Linksabbiegespur, fuhr ein unbekannter Autofahrer einfach auf die rechte Spur, weshalb der Opel-Fahrer auswich, mit seinen Reifen den Bordstein touchierte und diese dann platzten. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Berliner Ring fort. Nun sucht die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 nach Zeugen zu der Unfallflucht.