Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte an einer Gaststätte in der Oberen Sandstraße die Plastikscheibe eines Schaukastens eingeschlagen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, in Verbindung zu setzen.