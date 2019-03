Wer hat die Ölspur verursacht?

Der Reuthweg in Diebach wurde am Dienstag mit einer Ölspur erheblich verschmutzt. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der Verursacher der Ölspur, die vom Reuthweg über die Ortsverbindungsstraße nach Ochsenthal über eine Länge von zwei Kilometern hinterlassen wurde. Eine größere Ölpfütze wurde von der Feuerwehr Diebach so weit wie möglich abgebunden. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol