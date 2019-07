Wer hat die Grenzöffnung und die Wochen danach auf Fotos festgehalten?

Die Initiative Rodachtal sucht Momentaufnahmen von der Grenzöffnung 1989. Gesammelt und digitalisiert werden die Fotos für die Bilderausstellung "Grenzenlos - 30 Jahre Grenzöffnung" des Zweiländermuseum Rodachtal. Einsendeschluss ist der 15. August. Der besondere Service: Von jeder ausgewählten Fotografie bekommt auch der Eigentümer (s)ein digitalisiertes Exemplar, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Zeitzeugen werden weniger und mit ihnen das analoge Bildmaterial. Gesucht werden Szenen, die sich direkt an der Grenze, aber auch in den betroffenen Dörfern und Gemeinden abspielten. Die Bilder können am Tag der Grenzöffnung oder an den Ereignissen in den Wochen danach aufgenommen worden sein. Die Fotos sollten - wenn möglich - in der Gebietskulisse der Landkreise Hildburghausen, Haßberge und Coburg entstanden sein und einen gewissen Bezug zu den Orten im Rodachtal haben. Bitte bereits digitalisierte Fotos per E-Mail an info@gemeindestraufhain schicken, klassische Papierabzüge per Post an: Gemeinde Straufhain, Obere Marktstraße 3, 98646 Straufhain. Weitere Informationen: www.initiative-rodachtal.de. red