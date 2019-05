Wer hat die gelbe Plastikdose gestohlen?

Einem 70-Jährigen in Schlaifhausen ist in der Zeit vom 22. bis 30. April aus dem Haus eine gelbe Plastikdose mit einem vierstelligen Bargeldbetrag entwendet worden. Wer in diesem Zeitraum, insbesondere am Dienstag, 30. April, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.