Die hintere linke Fahrzeugseite eines silberfarbenen Seat Ibiza beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Scheßlitz. Das Fahrzeug parkte am Montag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Ortsstraße Oberend. Obwohl Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen. pol