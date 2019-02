Wer hat die Fahrerflucht beobachtet?

Gegen den linken Kotflügel und die Fahrzeugtüre eines roten Toyota Auris, der am Fahrbahnrand der Wendeschleife in der Industriestraße in Breitengüßbach abgestellt war, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwochnachmittag. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1500 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.