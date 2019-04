Wer hat den weißen Seat verkratzt?

Einen Schaden von circa 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem weißen Seat in der Baltharsar-Schönfelder-Straße in Forchheim verursacht. Die 37-jährige Besitzerin des Fahrzeugs hatte das Auto am Samstagabend vor ihrer Garage geparkt. Als sie am Sonntagnachmittag zu ihrem Wagen kam, musste sie feststellen, dass es an der gesamten linken Fahrzeugseite verkratzt worden war. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten unter Telefon 09191/7090-0.