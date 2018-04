Wer hat den Vorfall beobachtet?

In der Biegenhofstraße kam es am Montag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Unfallflucht. Eine 44-jährige Frau war von einem weißen Ford Focus angefahren worden. Die Geschädigte hatte zuvor einen verbalen Streit mit einer etwa 35-jährigen Frau, wobei es zu Beleidigungen kam. Die unbekannte Frau stieg nach dem Streit in den Ford und fuhr davon. Hierbei touchierte sie mit dem Fahrzeug das Knie ihrer Kontrahentin. Die Unfallverursacherin fuhr davon, ohne sich um die angefahrene Frau zu kümmern. Die Geschädigte wurde leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0951/9129-310 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden.