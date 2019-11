Wer hat den Unfall beobachtet?

Am Montag gegen 15.30 Uhr kam es an der Kreuzung B 173/ Kulmbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden. Die Fahrerin eines Skoda Octavia befuhr die Kulmbacher Straße stadtauswärts und wollte an der Kreuzung zur B 173 geradeaus in Richtung Hammermühlweg weiterfahren. Die Frau fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung ein, musste allerdings aufgrund stockenden Verkehrs bzw. Rückstaus im Kreuzungsbereich halten. Als die Skoda-Fahrerin dann geradeaus weiter fahren wollte, kollidierte sie mit einer von rechtskommenden Ford-Fahrerin, die auf dem rechten der beiden Geradeausstreifen der B 173 in Richtung Hof fuhr und nach eigenen Angaben bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Zur Klärung des Unfallgeschehens bitte die Polizei Zeugen, vorwiegend Fahrer, die der Ford-Fahrerin nachfolgten, sich unter Tel. 09261/5030 zu melden.