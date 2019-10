Wer hat den Unfall beobachtet?

Ein Auto und ein Fahrzeuggespann waren am Freitagabend im Bereich Memmelsdorfer Straße/Berliner Ring in einen Verkehrsunfall verwickelt. Obwohl es zu einem Anstoß zwischen der vorderen rechten Fahrzeugseite des Pkw und der rechten Heckseite des Anhängers kam, setzte der Fahrer des Gespanns seine Fahrt fort, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Allerdings meldete sich der Fahrer später bei der Polizei, um einen Schaden an dem Anhänger geltend zu machen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5200 Euro geschätzt. Die Angaben der beiden Unfallbeteiligten zum Unfallhergang gehen auseinander, so dass eine Rekonstruktion des Geschehens nur schwer möglich ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Täter haben es auf Werkzeug abgesehen In der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Werkzeugmaschinen von einer Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Geräte waren in einem Container gelagert, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Der Gesamtwert der entwendeten Werkzeugmaschinen beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 6600 Euro. Wer konnte den Diebstahl beobachten und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. Schlägerei auf der Gaustadter Kerwa Auf der Gaustadter Kerwa kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen wurden insgesamt drei junge Bamberger durch einen bislang unbekannten Täter geschlagen und hierbei leicht verletzt. Dem Ganzen ging wohl ein verbaler Streit aus nichtigem Anlass voraus. Der unbekannte Täter soll etwa 20 Jahre alt sein. Radler kümmern sich nicht um Verletzten Am Freitag um 7.48 Uhr verursachten drei unbekannte Radfahrer im Bereich Lugbank einen Unfall. Die Radler befuhren die Lugbank entgegen der Einbahnstraße. Ein entgegenkommender Radfahrer konnte den dreien zwar noch ausweichen, stürzte aufgrund des Ausweichmanövers allerdings und erlitt eine Fraktur des linken Unterarms. Die drei Fahrradfahrer setzten ihre Fahrt einfach fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise. Rollerfahrer übersieht Fahrradfahrer Beim Versuch, von der Siechenstraße nach links auf die Memmelsdorfer Straße abzubiegen, übersah am Freitagmorgen ein 15-jähriger Mofa-Rollerfahrer einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und klagte anschließend über Schmerzen im linken Arm- und Beinbereich. Bei Auseinandersetzung fliegen die Fäuste Vier Personen waren am Freitag gegen 22.30 Uhr in der Wunderburg in eine Auseinandersetzung verwickelt. Während des Streits schlug der spätere Beschuldigte einem seiner Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine Platzwunde an der linken Schläfe davontrug. Weiterhin ohrfeigte die Person noch eine Frau. Der stark alkoholisierte Mann kam schließlich in Gewahrsam.

Polizeikontrolle führt zu mehreren "Treffern" Die Kontrolle eines 20-jährigen Coburgers am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr in der Siechenstraße führte gleich zu mehreren "Treffern". Zivilbeamte fanden bei dem jungen Mann zunächst ein Einwegglas mit Marihuana. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde zudem festgestellt, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Der fällige Betrag von knapp 3000 Euro wurde vom Papa bezahlt, so dass der Zwanzigjährige seinen Heimweg mit diesem antreten konnte. pol