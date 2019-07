Wer hat den Unfall beobachtet?

Die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls auf der A 73, der sich am Montagabend im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Bamberg-Süd, Fahrtrichtung Norden, ereignet hat, sind sich über die Ursache nicht einig. Während der 32-jährige Fahrer eines VW Caddy angibt, von seinem Unfallgegner im zweispurigen Ausfahrtsbereich rechts überholt worden zu sein, behauptet der 22-jährige Fahrer des BMW, dass dieser zu vehement in die Ausfahrt gezogen sei, so dass es zu einem Streifvorgang der Fahrzeuge kam. Der Schaden an den Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Bamberg bittet zu diesem Unfall um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-510.