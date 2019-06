Die Bamberger Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen, die einen Unfall am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr mitverfolgten. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 41-jährige Skoda-Fahrerin von der Pödeldorfer Straße in die Kloster-Banz-Straße abbiegen und übersah hierbei eine 15-jährige Fahrradfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0951/9129-210 bei der Polizei zu melden.