Wer hat den Touran verkratzt?

Den rechten vorderen Radkasten eines in der Ortsstraße Tiergarten in Hallstadt geparkten VW Touran verkratzte ein Unbekannter am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr. Der angerichtete Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Personen an dem beigefarbenen Pkw beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310.