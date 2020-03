"Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart." Dieses Zitat des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker könnte über der neuen Ausstellung im Dokumentationszentrum "Zeiler Hexenturm" stehen. Sie trägt den Titel "Im Brennpunkt" und beschäftigt sich mit der Frage, wie es gelingen kann, jenseits von verstaubten Museumsexponaten eine Erinnerungskultur zu finden, die es schafft, Menschen zum Hinschauen, Einfühlen und Weiterdenken zu bringen.

Zehn Schüler des Röntgen-Gymnasiums in Würzburg beschäftigten sich im Rahmen ihres P-Seminars im Fach Kunst und Religion mit dem Thema "Hexenmahnmahl". Wie könnte ein zeitgemäßes, aussagekräftiges Mahnmal aussehen, das an das dunkle Kapitel der Hexenverfolgung erinnert, und wo sind die Bögen, die sich in die Gegenwart erstrecken? Im Kunstunterricht schufen die Schüler dazu beachtenswerte Exponate, die aussagekräftige Titel tragen wie zum Beispiel: "Ein brandgefährlicher Spielplatz" oder "Wer hat den Stein ins Rollen gebracht?" Die Objekte werden im Obergeschoss des Zeiler Hexenturms gezeigt.

Die Künstlerin Isabel Zendeh will zusammen mit den Lehrern Martin Wohlleber und Hubert Pfingstl die Werke vorstellen und der Vernissage mit ihrer Konzertgitarre einen passenden Rahmen geben.

Die Ausstellung "Im Brennpunkt - Entwürfe eines Mahnmals für die Opfer der Hexenverfolgung" wird am Samstag, 14. März, um 17 Uhr bei freiem Eintritt in den Hexenturm eröffnet. Zu sehen sind die Werke bis zum 27. April während der Öffnungszeiten von Donnerstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen zu der Ausstellung gibt es unter Ruf 09524/949861 oder per E-Mail hexenturm@zeil-am-main.de.