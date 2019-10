Wer hat den schwersten Kürbis gezüchtet?

Die Stunde der Wahrheit naht für die Teilnehmer am Kürbiswettbewerb des Obst- und Gartenbauvereins Stublang: Am Samstag, 12. Oktober, entscheidet die Waage, wessen Kürbis heuer der schwerste ist. Ab 15.30 Uhr wiegt der Gartenbauverein vor dem Gemeindehaus die Kürbisse. Gerne dürfen Urlaubsgäste und Einheimische wieder mitfiebern, wenn die Kinder und Jugendlichen stolz ihre Erzeugnisse präsentieren. Teilnehmen darf jeder, der im Frühjahr den ausgegebenen Samen gesteckt hat. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise für die drei Erstplatzierten. Aber auch die anderen Teilnehmer gehen nicht leer aus, denn sie bekommen einen kleinen Trostpreis. Außerdem erhält jedes Kind ein Essen und ein Getränk. Nachdem der Kürbiskönig ermittelt ist - oder vielleicht ist es ja in diesem Jahr eine Kürbiskönigin? - ist ein gemütliches Beisammensein am Gemeindehaus geplant. red