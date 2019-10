Wer hat den Schaden am BMW verursacht?

Völlig in Ordnung war der schwarze BMW, als ihn am Dienstag gegen 13.30 Uhr eine 40-Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Milchhofstraße abstellte. Als die Frau nach circa 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts fest. Vermutlich wurde der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro von einem bislang unbekannten Fahrzeug verursacht, dessen Fahrer sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Coburg unter 09561/645-0.