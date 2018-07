Bamberg vor 19 Stunden

Wer hat den Rucksack gestohlen?

Ein Unbekannter entwendete den Rucksack eines 20-Jährigen, welchen dieser in der Nacht von Samstag auf Sonntag für kurze Zeit unbeaufsichtigt an der Bank an der Unteren Brücke stehen ließ. Zeugenhinwe...