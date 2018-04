Wer hat den Polo angefahren?

Zwischen vergangenem Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, hat ein unbekanntes Fahrzeug in der Straße "In der Stritt" einen geparkten weißen VW Polo angefahren. Am Polo entstand Sachschaden von rund 450 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9120-310.