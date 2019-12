Wer hat den Peugeot beschädigt?

Ein 25-jähriger Peugeotfahrer stellte am Donnerstagmittag seinen Pkw auf dem Edeka-Parkplatz in der Bamberger Straße ab. Als er am Samstag gegen 12 Uhr zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellten, dass sein Auto am vorderen rechten Kotflügel beschädigt worden war. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Staffelstein entgegen.