Bamberg 02.09.2018

Wer hat den Opel Corsa angefahren?

Sachschaden von mindestens 1000 Euro hat ein Unbekannter an einem schwarzen Opel Corsa hinterlassen, der in der Zeit zwischen dem 30. August, 18.15 Uhr, und dem 31. August, 10.45 Uhr, in der Fritz-Ebe...