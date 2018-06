Wer hat den Mazda zerkratzt?

pol



Als eine 58-Jährige am Samstag, 16. Juni, vom Einkaufen im Nettomarkt in der Schneyer Friedrich-Ebert-Straße und in der Lichtenfelser Mainau zu Hause ankam, entdeckt sie Kratzer am hinteren linken Kotflügel ihres Mazda . Ein Aufruf ihrerseits via Facebook blieb erfolglos. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Lichtenfels in Verbindung zu setzen.