Wer hat den geparkten Fiat angefahren?

Am Samstag, zwischen 10.45 und 12.45 Uhr, war eine Frau aus Lichtenfels mit ihrem blauen Fiat Tipo mit Einkäufen beschäftigt. In diesem Zeitraum stellte sie ihr Auto auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten in der Mainau und in der Kronacher Straße ab. Als sie gegen 14.30 Uhr daheim war, stellte sie eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten Kratzer und weiße Farbspuren festgestellt werden. Es ist anzunehmen, dass der Verursacher ein weißes oder silbernes Fahrzeug gefahren hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden. pol