Wer hat den Dacia verkratzt?

Mit einem spitzen Gegenstand verkratzten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag die rechte hintere Fahrzeugtüre eines grauen Renault Dacia in der Ortsstraße "Zur Mühle". Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wem sind am Fahrzeug verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen.