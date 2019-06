Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde ein anthrazitfarbener Citroën in der Kronacher Straße angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit für etwa zehn Minuten auf dem Parkplatz des Netto-Marktes geparkt. Laut Angaben des Halters wurde die komplette Beifahrerseite zerkratzt und teilweise eingedellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.