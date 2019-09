Wer hat den BMW eines Coburgers angefahren?

Einen Sachschaden von mindestens 3000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Sonntag auf Montag am BMW eines 58-jährigen Coburgers in der Danziger Straße verursacht. Das am Fahrbahnrand geparkte Auto wurde an der Frontstoßstange beschädigt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Die Stoßstange wurde zerkratzt und wies eine Eindellung auf. Die Coburger Polizisten ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem Unfallflüchtigen werden unter der Rufnummer 09561/645209 entgegengenommen. pol