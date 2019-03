Wer hat den blauen VW Golf beschädigt?

Auf mindestens 2000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Mittwochvormittag an einem blauen VW Golf entstand, der auf dem Parkplatz der Firma Heinz Glas in Kleintettau geparkt war. Der Fahrer stellte gegen 13.45 Uhr eine Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel und an der Felge fest. Der Schadensverursacher war geflüchtet. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei Ludwigsstadt zu melden. pol