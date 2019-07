Wer hat den Audi angefahren?

Sachschaden von mindestens 4000 Euro richtete ein Unbekannter an einem schwarzen Audi Q5 an, der am Montag zwischen 10 und 11.30 Uhr in der Memmelsdorfer Straße 145 angefahren wurde. Der Wagen wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Unbekannte lassen Bauzaun mitgehen Vor einem Wohnanwesen am Gackensteinweg wurde irgendwann zwischen März und 25. Juli ein dort aufgestellter Bauzaun im Wert von 600 Euro gestohlen. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Handy-Dieb greift in Geschäft zu Am Spätnachmittag des Montags wurde in einem Geschäft in der Pödeldorfer Straße einer jungen Kundin das Mobiltelefon gestohlen, welches für kurze Zeit unbeaufsichtigt auf einem Tresen abgelegt war. Das weiße iPhone in einer braunen Lederhülle hat einen Zeitwert von 500 Euro. Die Polizei bittet um Täterhinweise. pol