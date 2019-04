Wer hat den Anhänger bewegt?

Die Deichsel eines auf dem Rewe-Parkplatz in der Kissinger Straße abgestellten Anhängers hat am Samstagabend einen daneben geparkten Pkw beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Noch keinen schlüssigen Hinweis hat der Sachbearbeiter der Polizei wie der Anhänger sich bewegen konnte. Bei der Unfallaufnahme war er ordnungsgemäß gesichert. Auch ein Anstoß durch ein drittes Fahrzeug wird ausgeschlossen.Wer hat am Samstag zwischen 18 und 21 Uhr gesehen, wie sich eventuell jemand an dem Anhänger zu schaffen gemacht hat? Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol