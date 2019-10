Baunach vor 15 Stunden

Wer hat das Telefonkabel gekappt?

Bereits zum zweiten Mal durchtrennte in Baunach ein Unbekannter ein Telefonkabel, das an der Hausmauer eines Anwesens im Magdalenenweg verläuft. Wer hat am Sonntag zwischen 2 und 9 Uhr verdächtige Beo...