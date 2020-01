Wer hat das Loch in den Zaun geschnitten?

Ein Loch schnitten Unbekannte in der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagfrüh in den Metallzaun an der ehemaligen Panzerwaschanlage und verursachten dabei einen Schaden von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.