Wer hat das Holz geklaut?

Einen offensichtlich nicht unerheblichen Aufwand betrieben Holzdiebe am Freitagnachmittag im Thurnauer Ortsteil Leesau. Hier wurden mehrere Holzstämme unerlaubt abtransportiert.

Wie der Polizei Kulmbach am Samstagmorgen bekannt wurde, hatte der Besitzer mehrere zirka fünf Meter lange Fichtenholzstämme neben der Fahrbahn gegenüber des Anwesens Leesau 1 aufgeschlichtet. Der Stapel hatte eine Höhe von 1,5 Metern und eine Breite von rund sieben Metern. Der gesamte Stapel wurde am Freitag irgendwann in der Zeit zwischen 12 und 19 Uhr von Unbekannten abtransportiert. Dazu wurde vermutlich ein Holztransporter mit Kran benutzt.

Das Holz hat einen Wert von etwa 600 Euro. Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen Diebstahls. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 zu melden. pol