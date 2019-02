Wer hat das Holz abtransportiert?

Aus dem Gemeindewald Tännig entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 14., und Montag, 18. Februar, acht Ster Holz. Die Baumstämme waren auf Fünf-Meter-Stücke gestapelt. Die Diebe sägten die Stämme zu handlichen Stücken und transportierten das Holz in mehreren Fuhren ab. Der Entwendungsschaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. In Tatortnähe fiel ein verdächtiger dunkler VW Touran mit silbernem zwei-achsigem Anhänger auf. Eventuell besteht ein Tatzusammenhang mit dem Holzdiebstahl. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.