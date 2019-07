Sonntagnacht gegen 1 Uhr ist von einem Anwesen in der Merowingerstraße in Forchheim ein grünes Damenrad der Marke Kalkhoff entwendet worden. Das circa 30 Jahre alte Fahrrad war mit dem Rahmen durch das Hinterrad versperrt. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, mögen sich mit der Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/70900, in Verbindung setzen.