Wer hat am Caddy die Heckklappe demoliert?

Unfallflucht, die zweite: Am Mittwoch, 24. April, zwischen 15.50 und 16 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Kirche in Sand geparkter grauer VW Caddy an der Heckklappe angefahren und Schaden von 1500 Euro verursacht. Der Halter des Fahrzeugs bemerkte den Schaden erst zu Hause. Möglicherweise kommen auch Kinder als Verursacher in Betracht. Sie wurden mit ihren Fahrrädern am Fahrzeug gesehen. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt unter der Rufnummer 09521/9270.