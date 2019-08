Wer gewinnt Gipsy Open?

Nach dem Erfolg beim kürzlich abgehaltenen Doppel-Turnier des Dartclubs Gypsy Ebern mit nicht weniger als 25 Gespannen, die sich aus dem gesamten nordbayerischen Raum eingefunden hatten, steigt nun am Samstag, 31. August, ab 11 Uhr das Einzelturnier "DC Gipsy Open" für jedermann. Es ist ein weiterer Höhepunkt in der noch ligafreien Zeit.

Das Turnier in den neu renovierten Räumlichkeiten wird im 501-Doppel-Aus-Modus gespielt. Nach einer Vorrunde geht es in die K.o-Runde, je nach Teilnehmerzahl. Ab sechs Damen steht ein separates Damen-Turnier auf dem Programm. Das Startgeld von fünf Euro wird komplett an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Meldungen nimmt Sportwart Rainer Dreßel entgegen, entweder per Telefon (09531/5517) oder per E-Mail (biancadressel@t-online.de). di