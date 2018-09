Wer fuhr gegen die Beifahrertür?

Gegen einen silbernen Skoda Oktavia, der am Donnerstag zwischen 7.30 und 8.30 Uhr in der Sandstraße in Unteroberndorf geparkt war, stieß ein unbekannter Autofahrer. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 250 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallflüchtige davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zur Unfallflucht erbittet auch in diesem Fall die Polizeiinspektion Bamberg-Land .